– Dette kjøpet ser ikkje bra ut for Høgre

– Dette kjøpet tek seg ikkje ut for Høgre, meiner Marianne Bjorøy (Ap).

Marianne Bjorøy (Ap) kritiserer Høgre for handteringa av kommunen sitt tomtekjøp frå Nils Kåre Skoge. Ordførar Tom Georg Indrevik (H) avviser kritikken. Foto: Øygarden kommune

Arbeidarpartiet sin gruppeleiar kritiserer Høgre for å be kommunen kjøpa tomt av Høgre sin gruppeleiar, når administrasjonen seier at Øygarden ikkje treng tomta.