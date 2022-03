Det de fant i fjæren gjorde sterkt inntrykk

Da forsøpling av havet kom på timeplanen, fikk elevene en idé.

Tirsdag var hele skolen i sving med plastrydding fra Hellesøy til Glesvær.

– Hver eneste plastbit som de rydder her i dag bidrar til å gjøre en forskjell for økosystemet. Og det bidrar til mer omsorg, empati og kjærlighet for naturen, som er veldig viktig.

Det sier ryddeforkjemper og NRK-aktuelle Kenneth Bruvik fra Straume, som var med på ryddingen på Vindenes.