Skular og barnehagar skal spare millionar - kuttar klassetur

Fleire skular kuttar klassetur etter beskjed frå kommunen om å kutte utgifter.

Kommunalsjef for oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane, seier at dei no prøver å hente inn tre millionar kroner, i tillegg til dei kutta som allereie er gjennomført på oppvekst.