Fotoboksene blinket inn 1,1 millioner

Betydelig færre fartssyndere blinkes på Sotra.

Til sammen 268 bilførere måtte ut med til sammen over 1,1 millioner kroner i forenklede forelegg for å ha kjørt for fort forbi de fire fotoboksene på Sotra i 2021.

Hundre færre enn året før.