Her flyr et helikopter over hustaket til Kjell Håkon Evensen. Det er han lei av

For ett år siden ble idyllen ødelagt. Stadig vekk flyr offshore-helikoptre over eneboligen på Kausland.

– Dette berører bortimot 50 husstander bare her på Kausland, sier Evensen.

Det var først i fjor at helikoptertraseen ble flyttet, og trafikken begynte å gå direkte over hustaket til Evensen. Før gikk den over Spildepollen skule.