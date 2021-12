Krev endringar før det skjer ei ny ulykke

– Bilistane berre køyrer på, og er ikkje klar over kor farleg det er. Eg har sjølv kjefta på folk som nesten har køyrd rett på meg, fortel Sandra Kvalvaag Knudsen.

Ho seier ho sjølv har vore i fleire nestenulykker på sin veg frå Kystbygarasjen til arbeidsplassen. Då må ho over to overgangsfelt i krysset frå Arefjordvegen til Lonavegen. Ho fortel at ho tre gonger har sendt skriftleg varsel til politiet etter hendingar i krysset.