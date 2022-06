Slik skal flere unge hjelpes til sommerjobb

Arbeidsgivere kan få støtte til å ansette ungdommer i sommer. Så langt har ingen bedrifter søkt.

I fjor opprettet NAV en ny tilskuddsordning for arbeidsgivere, for at unge arbeidssøkere mellom 16 og 29 år skal kunne få seg sommerjobb og dermed få nyttig arbeidserfaring.