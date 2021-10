Jarle eier en holme som han vil dele med andre

Kunne du tenke deg å eie en holme? Det gjør Jarle Vindenes. Nå vil han gjøre den mer tilgjengelig for båtfolk.

Planutvalget godkjenner ny, stor molo som både skal sikre sundet og bedre tilgangen til holmen.

– Det var forfatteren Kåre Fasting som bygget her i 1933. Jeg har vært i kontakt med flere forfattermiljø og har lyst til å videreføre forfatterånden her og skape et kulturtilbud her, sier Vindenes.