Vil rette opp flere ting på kjøkkenet etter tilsyn

Etter at Mattilsynet stengte Milano Pizzeria Sartor for en dag, forteller daglig leder at de har rettet opp flere ting og har planer om å ordne flere forhold.

Det var den 19. april at Mattilsynet hadde sitt første tilsyn ved pizzarestauranten. Resultatet var at pizzarestauranten måtte stenge på dagen.