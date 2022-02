Fekk pålegg om å stanse arbeid med parkeringsplass

Sartor Skytterlag har fått påbod om å stanse arbeidet med parkeringsplassen langs Festningsvegen.

Kommunen krev og at området blir sikra med gjerde, slik at det ikkje er fare for at personar kan gå ut på kanten av fyllinga og falle utfor.

Kommunen har trua med tvangsmulkt og dagmulkter dersom tippinga ikkje opphøyrer og området blir sikra.