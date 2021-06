Øygarden brann og redning sa nei til ekstra hjelp

Vakthavende brannsjef i Bergen brannvesen, Tommy Kristoffersen, mener de kunne bidratt til organiseringen på et langt tidligere tidspunkt da lyngbrannen først startet. Foto: Synnøve Nyheim

Først etter syv timer ba brannvesenet i Øygarden Bergen om hjelp til organiseringen av slukkearbeidet.

For at det lokale brannvesenet skulle få best mulig forhold til å konsentrere seg om selve brannslukkingen, var Bergen brannvesen tidlig ute med å tilby hjelp med organiseringen av brannslukkingsmannskapene.