Politiet varslet på fredag at de kom til å be om fire uker med brev- og besøksforbud for mannen. Lørdag klokken 12.30 møtte mannen i retten der han ble fremstilt for varetektsfengsling.

Bergens Tidende melder at rettsmøte ble gjennomført for lukkede dører. 40-åringen har fått oppnevnt Fredrik Verling som forsvarer. Ifølge BT ønsket ikke advokaten å kommentere om mannen erkjenner straffskyld for drapene.

– Han har det vært vanskelig. Det er krevende for ham å være i retten i dag, sa Verling til mediene etter at rettsmøte var ferdig.

En kjennelse er ventet i løpet av lørdagen.