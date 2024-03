Klokka 15.44 fikk et kjøretøy trøbbel i Nygårdstunnelen retning vestover. Klokka 16.03 melder Vegtrafikksentralen at det er fri ferdsel i tunnelen.

Torsdag er Godviksvingene åpnet opp igjen for ettermiddagsrushet i retning Askøy. Veien har tidligere vært stengt som følger av byggingen av Sotrasambandet, men køkaoset har ført til at Statens vegvesen har åpnet opp for gjennomkjøring i retning Askøy.

– Det er en del kø rundt Storavatnet og Godviksvingene, forteller trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Malin Blom.

Hun opplyser også om at køen strekker seg til Liavatnet, men at det er vanskelig å si noe om hvor tett trafikk det er.

Ved åpning klokka 15.00 kunne Lene Rivenes, prosjektleder for Sotrasambandet i Statens vegvesen, rapportere om at det så langt fløt greit, og håpet dette ville fortsette gjennom ettermiddagsrushet.

Hun håper bilistene vil respektere at bussene har først prioritet i trafikklysreguleringen som er satt opp.