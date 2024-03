Dette er ein del av det faktagrunnlaget politikarane får å jobba med, når dei no er i gang med barnehage- og skulebruksplanen for Øygarden. I det andre møtet i utvalet var tilstanden på kommunale barnehage- og skulebygg tema.

– Når det gjeld barnehagane er bygningane stort sett i bra stand. For skulebygga sin del er tilstanden langt meir varierande, seier Christian Alsaker.

Mange kvadratmeter skule

Han leiar eigedomsforvaltninga i Øygarden kommune. Ifølgje Alsaker er det samla arealet i skulebygga på 75.000 kvadratmeter, medan barnehagane utgjer 10.000. Det samla arealet i kommunale bygg er på kring 200.000 kvadratmeter.

– Oppvekstbygga står for kring 43 prosent av den kommunale bygningsmassen. Det å ha bygg som fungerer til skule og barnehage, både i storleik og funksjon, er avgjerande for at drift og vedlikehald ikkje skal bli dyrare enn naudsynt, seier Alsaker.

Før jul vedtok kommunestyret å setja i gang arbeidet med skulebruksplanen, med mål om å legga planen ut på første høyring før sommaren.

Midt i kommunen er det størst tettleik mellom skulane og størst etterslep på vedlikehald. Foto: Øygarden kommune

– Vekst og kapasitet stemmer ikkje

Ordførar Tom Georg Indrevik (H) var klar på at det må endringar til i tal på og plassering av skular.

– Veksten kjem ikkje der me har ledig kapasitet. Difor må det bli endringar i strukturen, seier Indrevik.

Andre politikarar tek til orde for at folkevekst ikkje kan vera det einaste kommunen tek omsyn til. Eilert Hellesøy (KrF) meiner til dømes at Øygarden må driva sin eigen «distriktspolitikk». Reint bygningsmessig ligg det godt til rette for det, sidan bygningane er best sør og nord i kommunen. Men også der finst det utfordringar.

Treng satsing for å henga med

– Gamle Toftøy skule er i bruk med gymsal, den nye delen av skulen vart bygt utan. Den gamle skulen bør erstattast med nytt tilbygg på 2008-bygget, viss Toftøy skule er ein av dei politikarane vil satsa på, seier Christian Alsaker.

Eigedomsforvaltaren trekkjer også fram Stranda barnehage og Skålevik skule som døme på bygg med utfordringar på inneklima. Det gjeld også Hjelteryggen, som i tillegg heng etter med ytre vedlikehald. Det gjeld til dømes også Foldnes skule. I utvalet for skulebruksplanen ønska Espen Cornell Jacobsen (Ap) ei fagleg tilråding på kva skulebygg som er for dårlege til å bli med vidare.

– Det er ikkje mi rolle å peika ut skular som skal leggast ned. Ved alle skular kan ein rusta opp eller bygga nytt, viss det er politisk vilje til å bruka pengar. Eigedom kan bidra med eit faktagrunnlag, seier Alsaker.

Den gamle delen av Toftøy skule, med gymsal, bør skiftast ut med eit nytt bygg, viss skulen skal ha lang levetid. Foto: Øygarden kommune

Nokre år fram

Saman med Tore Foldnes frå administrasjonen og kommunalsjef Marius Sylta på oppvekst innleia han møtet onsdag.

– Målet er å legga ein plan fram for kommunestyret før sommaren, men det betyr ikkje at me skal forhasta oss. Det kan godt vera at det er best å venta eit par år med eventuelle endringar i skulestrukturen, seier Sylta.

Det er Ernst Einarsen (H) som leiar den politiske delen av jobben med planen.

– Tilstanden på bygg og kvar kommunen kan driva effektiv skule er viktig. Så kan det kan godt vera at Øygarden av andre grunnar satsar vidare på nokre skular som ikkje skårar godt på dei faktorane, seier Einarsen.