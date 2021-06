Camilla (27) sto på helt til to om natten for brannmannskap og evakuerte

Da kokken Camilla Henningsen (27) kom på jobb torsdag ettermiddag, var alt hun visste at det var en brann i nærheten. Så ble de evakuerte i området bedt om å møte opp på arbeidsplassen hennes. Foto: Anne Jo Lexander

Katter, hunder og kaniner. På Public var det hjerterom da både to- og firbente måtte evakuere.

Barn som gråt, eldre som ikke visste hvor de skulle gjøre av seg, voksne som fremsto behersket, men med panikken boblende under huden. Dette gjorde inntrykk på Camilla Henningsen (27) mens hun, kollegaer og hotellgjester sto på for at de evakuerte etter lyngbrannen torsdag kveld.