Sveinung har beredskapslageret klart

Sveinung Nymark har vatn på lager og alternativ oppvarming klar viss noko uventa skjer. No står jodtablettar på handlelista.

For barn og unge under 18 år, gravide og ammande kan jod vera viktig ved ei atomhending. Difor vert alle under 40 år tilrådd å ha jodtablettar heime.