Sender ut flere båter etter melding om nødbluss

Hovedredningssentralen (HRS) og politiet melder at det er observert et nødbluss mellom Myrbærholmen og Trellevik i Sund kommune.

HRS har tre båter ute i området som ser etter båt i nød mens politet leter på land. Politet melder på Twitter at melder sier at det skal være et håndholdt bluss som er blitt sendt opp klokken 17.20.

– Vi har tre båter ute i områder der som søker nå, men det er ikke gjort noe funn, sier redningsleder Børge Galta ved HRS klokken 19.00.

Han sier at de ofte sjekker ut meldinger om nødbluss som ender opp med å være falsk alarm.

– Ofte kan det være sendt opp i forbindelse med en fest for eksempel, selv om det ikke er kvelden for det i dag. Uansett sjekker vi ut og søker i områdene til vi er helt trygge på at det ikke har skjedd noe. Det vil vi gjøre her også, sier han.