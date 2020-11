Denne villaen er den dyreste i Knarrevik til nå i år

En eiendom i Tobrotet 32 er solgt for 6.600.000 kroner.

Huset skiftet eiere 2. november. Selgere er Maria Thode Arefjord og Anders Douglas Drønen.

Boligen, som ble bygget i 1999, er 215 kvadratmeter.

I juni 2018 ble eiendommen solgt for 5.600.000 kroner. Det betyr at boligen har steget 18 prosent i verdi på de siste to årene. Snittøkningen på Vestlandet har i samme periode vært fem prosent.

32 salg i Knarrevik

Det er totalt solgt 38 boliger i nærområdet inneværende år. Den dyreste er Valahøgda 33, som gikk for 5.950.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 27.045 kroner.

Det er solgt 32 eiendommer i Knarrevik hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir 28.188 kroner. Snittet i hele Øygarden i siste kvartal er 28.778 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Knarrevik til nå i år:

Tobrotet 32, 6.600.000 kroner Storabrekko 2, 6.460.000 kroner Lambhusbakken 13, 6.350.000 kroner Valahøgda 33, 5.950.000 kroner Torskaberget 4, 5.700.000 kroner

Slik er prisene i Øygarden nå

Prisene for boliger i Øygarden steg med 1,70 prosent siste kvartal. I snitt må kjøper ut med 28.778 kroner pr. kvadratmeter.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 137 boliger for salg i Øygarden. 136 boliger ble solgt. Det er 26 flere solgte og 21 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 66 dager før en handel ble fullført.

Boligene i Øygarden gikk i snitt for 0,20 prosent mer enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Øygarden kommune de siste 30 dagene.

Krokavegen 90, 6.800.000 kroner Grunnavågsvegen 110, 6.750.000 kroner Tobrotet 32, 6.600.000 kroner Kvalen 53, 6.250.000 kroner Åttringavegen 10, 6.100.000 kroner Morlandsvegen 56, 5.500.000 kroner Vardane 4, 5.259.046 kroner Austre Skiftedalsveg 16, 5.050.000 kroner Gullfjellvegen 25, 4.850.000 kroner Høgestølen 14, 4.800.000 kroner