Eiendommen i Svellingen 23 på Hellesøy har skiftet eier. Eneboligen ble solgt for 4.000.000 kroner av Torhild S. Magnussen. Salget ble registrert 6. mars. Boligen ble bygget i 2008 og er på 158 kvadratmeter.

Tredje salg i nabolaget

Dette er det tredje boligsalget i nærområdet det siste året.

I hele Hellesøy-området er det siste året solgt fire eiendommer. Snittpris pr. kvadratmeter blir 24.715 kroner. Snittet i hele Øygarden i siste kvartal er 34.918 kroner, ifølge Eiendom Norge.

I september i fjor ble et hussalg registrert like i nærhet. Eiendommen i Svellingen 7 ble solgt for 1.650.000 kroner.

Kommunekartet i Vestland

Medianprisen på eneboliger i Øygarden er til nå i år 3.600.000 kroner. Det er en nedgang på 9,7 prosent mot tallet for hele 2023.

Dette er den 8. høyeste høyeste medianprisen blant de 43 kommunene i Vestland. Snittet i Vestland fylke er 3.100.000 kroner. Da er ikke Bergen inkludert. Høyest median har Bergen, Alver og Bjørnafjorden.

Medianprisen i hele Vestland fylke synker i snitt med 3,5 prosent.

Totalt er det solgt 48 eneboliger i Øygarden til nå i år. Prisen pr. kvadratmeter er 25.534 kroner. Det er basert på oppgitt pris i 77 prosent av salgene. I hele fjor ble det solgt 385 eneboliger. Kvadratmeterprisen var da 28.709 kroner.

Slik er prisene i Øygarden nå

Prisene for boliger i Øygarden sank med 1,70 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 34.918 kroner pr. kvadratmeter.

Det ble i løpet av 4. kvartal 2023 lagt ut 92 boliger for salg i Øygarden. 96 boliger ble solgt. Det er to flere solgte og 15 færre lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 43 dager før en handel ble fullført.

Boligene i Øygarden gikk i snitt for 1,80 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

