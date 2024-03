Det er ikkje sikkert det er så mange som kjem til å sakne Stovevatnet. For dei som ikkje har fått det med seg, så er proppen no trekt ut. Vatnet slik vi kjenner det er vekke for godt. Som biolog er eg kanskje ekstra mottakeleg for slike synsinntrykk, men denne fullskala naturøydelegginga rett utanfor mi eiga stovedør trefte meg litt hardare enn kva eg hadde sett føre meg.

Noko anna som slo meg, er at dette no er det perfekte klasserommet for direkte erfaring med naturtap. Så no må skulane smi medan jarnet er varmt og kome seg ut på ekskursjon til Stovevatnet, gjerne både i naturfag- og samfunnsfagtimane. For vi er heilt avhengig av at generasjonen som no veks opp, får eit langt meir medvite forhold til tap av natur enn kva vår eigen generasjon har hatt.

Det å sjølv få erfare at noko slikt faktisk hender, på nært hald og i sitt eige nærmiljø, er noko ganske anna enn å få det fortalt. På fråstand er det dessutan lett med stillteiande aksept: Først tok vi Mustadvatnet, no tek vi Stovevatnet. Det er vel nok av vatn i dette landet.

Det er uansett vanskeleg å seie så mykje i mot denne utviklinga, for det er vel nett denne politikken vi har stemt fram. Innbyggarane har i årevis bede om storstilt sentralisering, enorme industriområde og drøssevis med nye naboar – då gjerne i myr og vassdrag. Døme på det siste er husbygginga i Maimyra og no snart i Stovevatnet.

Kva blir det neste store naturtapet? Øvst på ønskelista til dei fleste lokalpolitikarane, når det gjeld maktbruk på naturen, tronar det urørte området mellom Kolltveit og Ågotnes. Denne såkalla Midtmarka skal skytast vekk til fordel for motorveg, helst i går – og i valkampen baud partia over kvarandre i kor mange felt vi skal få til å køyre midt gjennom marka på, når dei deler Storesotra på langs med asfalt.

Sjølv om pendelen for lokale naturøydeleggingar har svinga lovleg langt ut dei siste åra, så ønskjer dei folkevalde altså å presse han endå lengre ut på flanken, før den komande vaksengenerasjonen skal få pendelen i retur med full kraft.

Nokre ekskursjonar til Stovevatnet kan vere det som skal til for å vekke skuleungdomen. I vestenden av vatnet er det eit naturleg amfi der ein uforstyrra kan skode den storskala naturøydelegginga minutt for minutt.

Frå denne tribunen kan elevane få i oppgåve å vurdere om dei vil kunne stå inne for å vere passive tilskodarar til slike handlingar når deira eigen generasjon kjem til makta. Kanskje er det rett og slett slike inntrykk som må til for å vekke både det sovande naturengasjementet og den slumrande lærelysta til elevane – ei bøtte iskaldt natursjokk rett i fleisen.

Medan elevane sit der med sansane skjerpa, forfælde eller likesæle, ikkje veit eg, kan det vere på sin plass å informere dei om at nett her skal dei snart få sine kanskje mest formative år. Ja, på ruinane av dette vatnet skal den vidaregåande skulen deira byggast. Skulestova i Stovevatnet: tufta på storskala naturøydelegging, men meint for generasjon naturrestaurering.

Magnus Torvik