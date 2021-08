Høgresida raserar drosjenæringa

Ruben Håvik (Ap) er drosjesjåfør i Øygarden og meiner

DEBATT: Me risikerer no at drosjenæringa vert redusert til ei næring dominert av ungdom i byrjinga og midten av tjueåra med nytt førarkort, skriv drosjesjåfør og politikar Ruben Håvik (Ap).

