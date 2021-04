Pass på at du ikke mister innsyn i virkeligheten

– Det burde være åpenbart for de fleste at det etiske reglementet ikke følges når kommunens nettsider strippes for innhold, skriver Lars Vassenden (Rødt) i dette innlegget.

Lars Vassenden (Rødt) mener politisk og administrativ ledelse i kommunen aktivt hindrer åpenhet og innsyn. Foto: Privat

Lars Vassenden