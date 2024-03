Skal vi skape vekst og eit godt utdanningstilbod til våre elevar med høg kvalitet, må nye Sotra vidaregåande skule realiserast. Vi treng ein ny vidaregåande skule så raskt som praktisk mogleg. Om dette vert gjort gjennom offentleg-privat-samarbeid (OPS) eller ikkje er underordna.

Eg er skuffa over at fylkestingsrepresentant Marita Harkestad Oen er meir oppteken av å angripe metoden enn å faktisk bidra til konkrete løysingar på utfordringa kommunen vår står over.

Marita Harkestad Oen representerer eit fleirtal i Vestland fylkesting som på område etter område har svikta innbyggjarane i Øygarden kommune. Eg kan trekke fram to døme på dette: 1) direkte pendlarbuss til Haukeland som er kutta og 2) kutta oppstart av ny veg Skogskiftet-Vorland.

Når det gjeld Sotrasambandet trur eg at dei fleste i dag ser at OPS er ein god idé. Dersom dette ikkje hadde vorte realisert som eit OPS-prosjekt, vil eg tore å påstå at det hadde vore kutta i omfang og storleik på linje med dei fleste andre vegprosjekt i Noreg.

Mitt framlegg om å utgreie alternative løysingar når det kjem til å bygge ny vidaregåande skule, er for å gi ei hjelpande hand til ein fylkeskommune med altfor mykje lån. Per i dag har vi ingen garantiar for når ein ny skule er på plass. Alle investeringsprosjekt på fylket er skjøve ut i tid. OPS kan vere ei løysing som gjer at skulen kan kome på plass slik som planlagt. Arbeiderpartiet må innsjå dette og legge vekk ideologiske spinnteoriar. Eller kan Fylkestingsrepresentanten frå AP love at skulen står ferdig i 2030?

Her handlar det om å vere pragmatisk og sikre at vi får eit godt tilbod til våre framtidige elevar i den vidaregåande skulen. Det skulle berre mangle at Øygarden kommune som den nest største kommunen i fylket, med eit blomstrande næringsliv og med attraktive lokalsamfunn, får moglegheit til å få realisert ein ny vidaregåande skule. Ungdomen i kommunen er vårt framtidige gull.

Eg kan love fylkestingsrepresentanten at eg skal gjere kva eg kan for at prosjekt i kommunen vår skal realiserast. Anten dette gjeld busstilbod, vegprosjekt eller ny vidaregåande skule. Det er ikkje kommunen som sviktar her, men det fleirtalet du er ein del av i Vestland fylke.

Tom Georg Indrevik, Høgre