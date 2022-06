Vestsiden må nok en gang se at enda en skole blir nedlagt

Vi vil ha skolene våre i nærheten av der vi bor. Vi vil ha det trygt og godt, skriver foreldrearbeidsutvalget på Skålevik skule, ved Stian Alexander Bruvik.

Skålevik skole vil snart være historie som følge av at flertallet av lokalpolitikere stemte for dette i utvalg for samfunnsutvikling.

Samtlige elever fra krinsen til Skålevik busses til skolen.