Velkomne til oss, de som treng det

LESARINNLEGG: Det flyktningane treng, er å få tryggleiken og fridomen tilbake. Det må vi i Øygarden gje dei, skriv Elizabeth Toft Eriksen og Remi Lønøy i Øygarden Venstre

Putin sin invasjon av Ukraina har allereie fått katastrofale følgjer. Mange er drepne, mange kjempar for livet, for fridom og demokrati, for liberale verdiar som vi i Noreg tar for gitt.