Vert kommunedirektøren pressa av sentrale aktørar i spelet om Blomvåg skule?

LESARINNLEGG: Det er tydeleg at posisjonen, V,H, Frp, KrF og Sotralista no får det resultatet dei har jakta på over lang tid i den skjulte delen av spelet, skriv Rune Titlestad.

Det pågår openbert eit politisk spel om posisjoner og framtida til skulane i nordre del av Øygarden.