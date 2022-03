Me har valt å bu her

LESARINNLEGG: Me har valt å bu her, ikkje fordi me må, ikkje fordi det er vedteke ein plass. Men fordi me ynskjer nett det, skriv Kim Dale Eide og Robert Kaupang Sæle.

Me les til stadigheit i Vestnytt engasjerande innlegg om livet i grendene, før, no og i framtida. Engasjementet er høgt rundt i kommunen og det gleder me oss over.