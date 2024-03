Det finnes mange naturskjønne perler langs Øygardens fantastiske og vakre kyst, men nå er det ikke slik at alle områder kan kalles rekreasjonsområder og grønne perler. Sunniva Solheim Vatle og Arne Hydle, fra Naturvernforbundet, påpeker i sitt innlegg om utbyggingen av Nordre Bildøy, at dette er «nedbygging av kvardagsnatur», og at det «fører til tap av biologisk mangfald, auka forureining og klimaendringar», og avslutter med at «det reduserer tilgangen til rekreasjonsområde og dermed kan gå utover folkehelsa.»

Å hentyde at tap av området på Nordre Bildøy kan gå ut over folkehelsen er en påstand som ikke er bærekraftig. Jeg har selv hatt hytte på Nordre Bildøy, og fartet med båt langs holmer og skjær fra Kleppholmen i sør til Hellesøy i nord, og skal i år flytte til Møvik. Det finnes mange perler langs denne vakre kysten, men Nordre Bildøy er altså ikke en av dem. Jeg har heller aldri lagt merke til at dette neset er et viktig hekkeområde, eller på annen måte er med på å bygge bærekraftig natur. En utbygging vil kanskje gå utover en og annen bærplukker, men det lever jeg greit med.

Det som de mange naturvernerne burde ta tak i her er estetikken. Den defineres som at all utbygging av naturen må ivareta harmoni, skjønnhet og balanse. Det bildet som ble presentert i Vestnytt ivaretar ingen av de nevnte definisjoner.

Asbjørn Krogenæs Bøe. Foto: Privat

Det som Naturvernforbundet gjør er å bruke tid, ressurser og «satt-på-spissen»-argumenter for å prøve å stoppe en utbygging som ikke lar seg stoppe. Dessverre er det slik i mange forbund at de, med alle mulige midler, må argumentere mot alle inngrep i naturen som er på tvers av deres statutter, vedtekter eller regler. Det er ikke dermed sagt at jeg uforbeholdent støtter alle utbyggingssaker, i strandsonen og overalt ellers, men ser gjerne ting i en større sammenheng.

Når alt det er sagt, så må jeg ta tak i «elefanten i rommet» - nemlig det utrolig u-vakre bildet som ble presentert i Vestnytt. Skal man bygge ut noe på «på den yderste Nøgne Ø», må estetikk stå i høysetet, etter prinsippet «Godt for øyet – Godt for sjelen». Den foreslåtte utbyggingen er verken godt for øye eller sjel.

Jeg har i et tidligere innlegg i Vestnytt etterlyst kreative arkitekter med blikk for fremtidsrettede muligheter, hvor man ivaretar en progressiv utbygging. Jeg utfordrer alle lokale arkitektspirer til å legge frem et forslag til en utbygging av Nordre Bildøy som ivaretar estetikken. Kanskje Vestnytt kunne sette i gang en liten konkurranse om hvem som kan fremlegge det mest kreative og estetiske utbyggingsforslaget uten at det går vesentlig utover det økonomiske aspektet?

Jeg har også i tidligere innlegg i Vestnytt skrevet om Veløyna, bølgekraftverket og om de 1525 øyene i kommunen som trenger hjelp. Her kunne sikkert Naturvernforbundet tatt et tak, men profileringen og PR-verdien ligger kanskje på et høyere plan.

Det finnes mange vakre steder som vi bør ta vare på – men Nordre Bildøy er altså ikke et av de stedene.

Asbjørn Krogenæs Bøe