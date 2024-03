Snøfallet for en tid tilbake skapte problemer i svingene i Krossleitet.

Vegvesenet har gjort en stor og flott jobb for å utbedre denne delen av den viktige veien mot Øygardens sørlige del. Men - i disse tider, med graving og sprenging over hele øyen, - hva om en laget en rett tunnel gjennom hele denne åsen? Fra foten av Krossleitet, og via en liten bro over tjernet på vestsiden, og rett videre, der den lange flaten forbi avkjøringen til festningen fortsetter.

Er det praktisk mulig, bør idéen kanskje komme med på en plan for framtidens oppgaver.

«Gamle-svingene» vil fungere fint for syklister og gående. Tunnelen vil løse problemene på vintertid.

Terje Haugom, Haganes