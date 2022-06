«Resultatet av politikken som nå føres kan bli at enda flere vil søke til sentrale strøk som Straume»

Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole i nærmiljøet, men de roper for døve ører.

LESERINNLEGG: Det er påfallende at kommunen stadig kutter i det som er grunnlaget for kommunens framtid, barna.