Statnett skal ruste opp strømnettet i og rundt Bergen. Utnyttelsen av nettet er så stor at det ikke kan knyttes til nytt stort forbruk etter 2026. Vestland fylke er en kraftgigant som forsyner Norge med 25 prosent av strømmen som forbrukes. Det er ikke mangel på kraft, men kraften kommer ikke frem der den trengs. Dette stopper elektrifiseringen av samfunnet, det grønne skiftet i regionen vår, det stopper nye industriprosjekt og nye fremtidsrettede jobber.

Byggingen av ny kraftlinje vil skape stort engasjement. Men vi må understreke hvor ekstremt viktig den nye kraftlinjen vil være for regionens utvikling. Det er stor fare for at lokale klima- og næringsprosjekter på land blir skrinlagt.

Bare i en industripark på Kollsnes trengs det 1000 megawatt. Det er mer enn hva Trondheim forbruker i dag. På Mongstad Industripark nord for Bergen er situasjonen den samme. Situasjonen er uholdbar for et næringsliv som i årene frem mot 2050 vil trenge store mengder fornybar energi for å skape ny industri og nye jobber, og klare omstillingen bort fra fossile utslipp.

Statnett sier at den nye linjen fra Samnanger til Øygarden vil dekke to tredjedeler av forbruksveksten til ny, planlagt industri. Den siste tredjedelen er knyttet til elektrifisering av sokkelen. Det betyr at debatten om elektrifiseringen av sokkelen er irrelevant for behovet for kraften som trengs til vår region. Vi trenger denne kapasiteten uansett uavhengig av elektrifisering av sokkelen.

Vi registrerer at det fra enkelte hold bygges opp til konflikt om trasevalg, naturinngrep, sjøkabel versus luftspenn og behovet for kraften som skal overføres. Statnett, kraftselskapene og politisk ledelse har en viktig jobb med å forklare konsekvensene av at vi ikke har denne overføringskapasiteten. Vi må samarbeide på alle nivåer. Men la det ikke være noen tvil: behovet for mer kraft og mer strømnett er der allerede. Planer om industrietableringer har blitt lagt i skuffen på grunn av manglende kapasitet. Industri, transport og hele samfunnet forøvrig skal elektrifiseres for at vi skal klare å kutte utslipp som er helt nødvendig for å unngå en varslet klimakatastrofe, og sikre nye fremtidsrettede jobber.

Vi håper på en god og konstruktiv høringsrunde på Statnetts melding, slik at vi kan holde oppe tempoet i arbeidet med å skape fremtidens industri i regionen vår.

Kari-Anne Landro, dagleg leiar i Vest Næringsråd

Beate S. Korsøen, Daglig leder i Nordhordland Næringslag

Monica Mæland, adm. dir i Bergen Næringsråd