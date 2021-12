Partia med fleirtal er i utakt med elevar, føresette og eigne parti nasjonalt

LESARINNLEGG: Det er Øygarden kommune som har ansvaret for at elevane skal ha ein trygg og god skuleveg og sikra at borna skal utvikla ei god folkehelse, skriv Rune Titlestad i dette innlegget.

«Tilrådd tomt på Møvika vest har ikkje gang og sykkelveg, det må me ta oss tid til å avklara betre.