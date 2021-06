Det er dessverre berre eit spørsmål om tid før liv og helse går tapt

Syklisten Bjarte Hetlevik ber om at alle tenkjer seg om og tar omsyn i trafikken. Foto: Silje Sæterdal Bøyum (arkiv)

MEININGAR: Det er alvor no og ein del av oss må roe oss kraftig ned. Eg ber om at folk tenkjer seg om seg slik at me alle kan gå inn i ei fin sommartid med liv og helse i behald, skriv Bjarte Hetlevik.

Bjarte Hetlevik