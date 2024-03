Det er forholdsvis begrenset med parkeringsplasser ved terapibassenget. Det er så lite av det, at folk neglisjerer parkering forbudt-skiltet og parkerer langs veien.

Så kom det nok en gang snø og da valgte de som utførte dette oppdraget for kommunen, å legge all snøen på de to eneste parkeringsplassene for bevegelseshemmede ved terapibassenget.

Vi som er avhengig av disse plassene måtte jo bare reise hjem igjen og miste den mulighetene til helseaktivitet.

En henvendelse til kommunen om saken førte som vanlig til ingenting, ingen respons, ingen handling. En situasjon vi innbyggere er blitt vant til, når vi tar direkte kontakt med politisk og kommuneledelse om saker som ikke fungerer i Øygarden kommune.

Fortauene ble også igjen mangelfullt brøytet og personer med barnevogner er henvist til å gå langs bilveien på utsiden av fortauet, med den risiko det er for å bli påkjørt i rundkjøringene når det er mørkt.

Forøvrig så kan man se i hverdagen at kommunen har dårlig råd.

Etter mange uker om ikke måneder med dårlig belysning i badstuen i terapibassenget, fordi den ene lampen manglet lyspære, måtte jeg selv ta med meg en lyspære og skifte den selv. Prøvde å si fra, men det skjedde intet.

Per Reidar Asheim