17. maikomiteens hjartesukk etter barnas dag

Ber me verkeleg om for mykje av dei føresette si tid i bytte mot desse fantastiske gode barneminna?, skriv Anne Marit Trellevik Syljeset.

LESARINNLEGG: Etter to år med pandemi var det ei glede å endeleg kunna invitera til barnas dag, endeleg kunne me feira 17. mai saman på skulen. Med tog, heiarop, leik, is og alt anna som høyrer med!