Folk, no må me vakne opp, og ta det lange blikket fram. No vert beslutningane teke, noko som kan tappe fleire bygder for folk og tenester. Det er på tide å vekkje motkreftene. Store og viktige saker ligg på bordet til våre folkevalde, men er innbyggjarane klar over kva som er til handsaming? Nei, trur eg!

Kort oppsummert er det framtida til Øygarden, som no er sett i spel. Kva og kor skal Øygarden kommune satse pengar til drift og investering? Kor skal barn og unge gå på skule og i barnehage? Kor skal me bu og leve i framtida? Kor skal dei eldre få naudsynte tenester? Signala er tydelege frå fleirtalet i kommunestyret. Det er for stor kapasitet, nord og sør i kommunen, og for lite kapasitet, i området rundt Straume. Dette gjeld både i skule, barnehage, helse og idrett. Ressursar, frå desse områda, vil ein flytta til områda rundt Straume. Sotrasambandet er allereie under gjennomføring, og på Nordre Bildøy ved Bildetangen planlegg ein 3500 nye bustader, og areal til næring. Det vil bety 6000 fleire bilar på vegen dagleg. Er det slik me vil ha Øygarden 2040?

På Bildøy vil dei byggje ned meir areal til idrett ved å byggje ny ungdomsskule oppå ei grusbane som har stort utviklingspotensial for idrett. Ny vidaregåande skule på Straume er langt borte, og i planane finn eg lite eller ingenting om areal til idrett, natur og folkehelse. Kva meiner idretten og fagmiljøa innan helse, kultur og oppvekst, og kor er medverknaden til barn og unge i kommunen dokumentert i desse prosjekta?

Ressursar skal altså flyttast til kommunesenteret rundt Straume. Bygder i nord, sør og vest, skal tømmast for folk og tenester. Me kan altså gløyme orda om levande bygder frå samfunnsplanen. Til dømes, områda nord om Dale bru i Blomvåg (70 år gammal), vil verte utvikla til enno meir industri for olje, gass, kjernekraft, CO₂-anlegg, og energinæring inkludert trafostasjonar på storleik med Ullevål stadion og slottet i Oslo. Ambisjonar om tilflytting til desse områda verkar å vere fråverande. Drifta av Kollsnes er effektivisert. Dagleg genererer dette 50 millionar kroner meir i kassa til eigarane. Tenk om det vert sett av til 0,1 prosent av ekstrainntekta til utvikling av områda nord i Øygarden? Det ville, årleg, kunne gje 18 millionar kroner til lokale tiltak, som ein del av eit samfunnsoppdrag. Då ville ein av dei beste skulane i Øygarden, Blomvåg skule, kunne ha overlevd, og Tjeldstø skule kunne få eit liv vidare, men no ser det ut som om Tjeldstø skule vert ofra til fordel for auka innsats på Straume.

Er Terna barnehage, Øygarden ungdomsskule, Toftøy skule og Tednebakkane dei neste einingane, som står for tur til å verta lagt ned? Eg trur, at mange heller vil bu landleg, med nærleik til sjø, mark, skule, barnehage, idrett, kultur og gode tenester innan helse, enn å flytta til ein såkalla kystby, prega av motorveg og liten tilgang til sjø og naturopplevingar. Det er ikkje alle som vil bu i ein slik by. Då hadde me heller flytta frivillig til ein by som Bergen med ekte gater.

Rune Titlestad