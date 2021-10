KLP eller ei

LESERINNLEGG: Saken om hvem som skal levere kommunens pensjonstjenester er derfor på ingen måte avsluttet, skriver Einar H. Jacobsen i FNB.

Resultatet etter at posisjonen nylig trumfet gjennom skifte av pensjonsleverandør fra KLP til Storebrand vil bli at kommunens mange ansatte får et dårligere servicenivå enn de har i dag.