Økonomi framføre kvalitet

LESARINNLEGG: No er vi der at ressursane er så knappe at det til tider går på helsa laus, skriv tre tillitsvalde i skuleverket i Øygarden.

Kommunedirektøren seier i Vestnytt at innbyggjarane ikkje vil merke dei økonomiske innsparingstiltaka som innkjøpsstopp og stillingsstopp bringer med seg. Det er klart at innbyggjarane vil merke dette.