Flytt rørtraseen Vestprosess

LESERINNLEGG: Norge AS bør definitivt kunne imøtekomme et krav fra Øygarden kommune om å flytte dette gassrøret. Det motsatte er svært negativt for kommunen, og ikke minst en rasering av verdier for grunneiere og beboere, skriver Tom Reichelt.

12. januar i år publiserte Vestnytt en artikkel hvor undertegnede og min samboer ble sitert på at vi ikke ville ha kjøpt vår bolig på Tjeldstø, som vi overtok den 1.