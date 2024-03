Leser i Vestnytt den 12.januar at PitStop står i fare for å måtte legge ned, i mangel på noen hundre tusen kroner i støtte fra omkringliggende kommuner, som Øygarden og Askøy. Svaret fra ordfører i Øygarden er at det alt er så mange slike prosjekter at man ikke kan støtte alle.

Nuvel. Er det nå egentlig slik? Jeg har selv et barn som har fått uvurderlig hjelp fra et lignende prosjekt, TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring), som er et alternativt undervisningsopplegg i regi av NJFF Hordaland. I dag er barnet mitt blitt en suksesshistorie, mest takket være en sterk gutt med masse livsgnist, foreldre som ikke tok nei for et nei, engler i kjeledress hos TAM, en flott støttekontakt, samt noen ildsjeler i diverse støttetjenester som også så at her var det full mulighet for suksess.

TAM har og stått på kuttlisten i Øygarden, de og ba om en særs beskjeden sum i forhold til hva de kan vise av resultater. Skolesystemet, sammen med støttesystemer som PPT og BUP, skulle egentlig være de som klarte å gjøre denne jobben som PitStop, TAM, Dale Oen og tilsvarende, faktisk gjør i dag. Jeg har på min vei i å dytte mine barn rette veien møtt mange foreldre som har fått erfare at disse offentlige støttesystemene ikke strekker til. Om det er økonomi eller kunnskap det skorter mest på skal ikke jeg si så mye om, men sikkert er det at dagens offentlige skole og helsetilbud klarer ikke å fange alle.

Hva skjer i de tilfellene hvor ikke foreldrene har store ressurser, når de til slutt gir opp når man får avslag etter avslag, når skolen sier de ikke kan gjøre noe mer til tross for at skolen har fått tildelt ganske store ressurser for nettopp å gjøre dette, når de ikke har et fungerende tilbud til barnet lenger? For det skjer. Hver eneste dag!

Skal vi bare akseptere at noen barn aldri «blir til noe», at det bare blir en byrde og en utgift, en kvise på samfunnets rumpe? Om man ser litt kynisk på det, og kun teller penger, trenger man ikke være siviløkonom for å se at det for samfunnet er absolutt billigst at flest mulig kommer seg gjennom skolegang og oppvekst på en slik måte at de klarer seg selv og får seg en jobb å leve av. Med minst mulig fravær, og minst mulig behov for støtte fra NAV og helsetjenester, som voksne mennesker som igjen blir nok en ressurs, som vi trenger så sårt.

Det er dette som er fremtiden vår, at vi voksne er kloke nok til å sørge for at barna og ungdommene våre klarer seg selv og blir et pluss i stedet for minus på budsjettet. Litt brutalt sagt. Ung ufør, institusjon, rus, kriminalitet, er stikkord. Alle skjønner at det koster enorme summer om en ungdom ikke lykkes. Millioner.

Så får man kanskje vurdere å la være å kjøpe fjong hydrogenbil «for å representere fremtiden», eller å reise til andre byer eller sågar land for å ha et møte som handler om kommunen vår. Opp med hånden alle politiske partier som mener det er OK å ikke støtte PitStop! Så vet vi hvem vi slipper å stemme på neste gang.

Bent Are Fikse