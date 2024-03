I eit innlegg 19. januar blir Øygardsfolket oppfordra til å engasjera seg meir for naturen i kommunen. Lene Kristin Hansen i Naturvernforbundet set her fingeren på eit paradoks: «Vi bor i en region som er høyt verdsatt for sin vakre natur, men samtidig er vi vitne til nedbyggingen av disse naturperlene.»

Torsdag 22. februar hadde kommunestyret oppe skjebnen til nettopp ei av desse perlene, Nordre Bildøy. Her planlegg Liegruppen og BOB å bygga ein drabantby med «tusenvis av bustader og eit næringsareal meir enn dobbelt så stort som Operaen i Oslo», som det heiter så flott i Vestnytt 19. februar. Reportasjen er kjemisk fri for motførestillingar, mens i våre auge framstår utbyggingsprosjektet som eit grelt eksempel på den nedbygginga av natur som NRK har retta søkjelyset mot, blant anna med si avdekking av 44.000 inngrep dei siste fem åra, og TV-serien «Oppsynsmannen».

Arne Hydle Foto: Privat

Synniva Solheim Vatle Foto: Privat

Planane for Nordre Bildøy burde få varsellampa til å blinka faretruande for alle som er glade i vestlandsk kystnatur. For her skal ein sprenga seg gjennom alle knausar og humpar i terrenget, og dumpa massane i sjøen.

I ein artikkel på BOB sine nettsider får me vita at utbyggarane «har saumfart både sjø og land for å avdekke naturmangfoldet», og innleigde fagfolk konkluderer med at «dette er et område med vanlig hverdagsnatur». Det som ikkje blir nemnt, er korleis nedbygging av «kvardagsnatur» fører til tap av biologisk mangfald, auka forureining og klimaendringar, samtidig som det reduserer tilgangen til rekreasjonsområde og dermed kan gå utover folkehelsa.

Det har altså ein enorm verdi å la slik «vanleg» natur vera i fred. Viss ikkje, vil kvardagsnatur fort bli forvandla til trua natur. Statsforvaltaren har òg hatt ei rekke innvendingar mot planane. I ei av sine motsegner peikar dei på at «det er eit svært rikt fugleliv i området», at «utbygginga vil føre til stort tap av naturområde for fuglar og anna dyreliv» og at naturmangfaldet også utanom dei utbygde områda vil bli «utsett for stort press».

I BOB-artikkelen grønvaskar utbyggarane prosjektet ved å nytta seg av eit moteriktig språk: «Fortettingen på Bildetangen er et viktig grep for å styrke regionsenteret, noe som bidrar til konsentrert byutvikling og kortreiste boliger på Sotra. Det er ønsket politikk og et viktig bidrag på reisen mot et mer bærekraftig samfunn». Ikkje la deg lura – dette er ei tildekking av røynda! Her er det nemleg snakk om ein forstad som skal plasserast fleire kilometer frå sjølve Sotra kystby, noko som vil føra til omfattande biltrafikk mellom sentrum og periferi. Det motsette av fortetting og konsentrert byutvikling altså, og alt anna enn berekraftig!

Det er på høg tid at også Øygarden melder seg på den nasjonale dugnaden som trengst for å redda norsk natur. Ein god stad å byrja er å hindra at Nordre Bildøy blir nok eit offer for nedbyggingsspøkelset. For oss står det då berre att å oppfordra kommunepolitikarane til å «ta til vett» i siste liten, og stemma nei til områdeplanen for Nordre Bildøy!