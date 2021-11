Glesværingen vil være med og styrke utkanten istedenfor å bygge den ned

LESERINNLEGG: Vi ønsker vekst og mulighet for boliger, næring, kultur og turisme, samtidig som vi tror at området vil kunne bestå som et godt område for positive naturopplevelser og rekreasjon, skriver Anne Kristin Telle.

Ny senterstruktur kan føre til forgubbing og fraflytting på Glesnes, ein levende bygd som fortjener å få sitt fotavtrykk i samfunnsdelen.