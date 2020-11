Turveg på Liaskjeret – hvorfor er kommunen så negativ og passiv?

Kommunen sitt brev påpeker absolutt ingen positive forhold, til tross for at turvegen vil gi økt tilgjengelighet for store brukergrupper og bedre folkehelse, skrive Ove Foldnes om den planlagte turvegen på Liaskjeret.

Ove Foldnes