Eg les at ordførar Tom Georg Indrevik ikkje kjenner seg att i Naturvernforbundet sin kritikk av Øygarden kommune, som meiner omsynet til naturmangfaldet ofte blir ignorert.

– I gamle planar kan det vera rett. Men i nye planar har vi ikkje lov til å utelata naturomsyn. Vi er også forplikta til å følgja internasjonale retningsliner. Det er også i vår alles interesse å ta vare på naturen, seier Indrevik til Vestnytt.

Verkeleg? Naturmangfaldet var ikkje i tankane då ordføraren og eit knapt fleirtal stemte for ein gigantisk, ny skule på Møvika for skulekrinsane Ulveset og Skålevik. Dette var i 2022. Ikkje så veldig lenge sidan.

I staden for å vidareutvikla to store tomter som allereie har veg, vatn, kloakk med eksisterande byggmasse, vil ordføraren heller bygga ned store mengder urørt natur i Møvika. Det er heilt unødvendig og galskap sett i lys av all kunnskapen vi har om berekraft, miljø, klima og helse.

Når vi først skal bygga noko nytt, bør vi sjå på plasseringar der infrastrukturen allereie er etablert. Billigare og betre for naturen. Fordelen med eldre skular er at dei allereie har etablerte samfunn rundt seg med tilrettelagt infrastruktur. Det kostar fort 30 millionar kroner ekstra når ein skal grave i upløgd mark.

Dette skremmer ikkje ordføraren. Sjølv om investeringskostnaden kan bli 62 millionar kroner lågare ved å bygga ny barneskule på Skålevik og rusta opp Ulveset skule, er ikkje prisskilnaden avgjerande – sjølv om det er høgst relevant for ein kommune med trong økonomi.

Heldigvis har dei ikkje kome så langt i planane, men posisjonspartia satt riktig nok av midlar i budsjettet til å starte forprosjektering av ny skule på Vestsida i år. Dette har blitt eit prestisjeprosjekt for posisjonen, ein simpel måte å visa handlekraft på. Å samla 450 elevar i eit nytt bygg er ikkje for elevane sitt beste. Det er for få eit symbolbygg etter seg – og eit pressmiddel for få oppgradert den farlege Vestsidevegen.

Ja, vi må slutta å bygga ned urørt natur. Vi må ta vare og styrka det vi allereie har. Og det beste, vi kan starte i dag med å gjere ein positiv skilnad for framtida.

Det er ikkje for seint å snu. Gjer Øygarden til ein god og grøn stad å bu. Heia Naturvernforbundet Øygarden!

Silje Ulveseth, Øygarden Arbeidarparti og medlem av Plan og Miljøutvalet (PMU).