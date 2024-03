Før kommunesamanslåinga hadde kulturadministrasjonane i Sund, Fjell og gamle Øygarden store forventningar for kultursatsinga i ein større kommune. Vi trudde på at eit breiare fagmiljø samla på eit felles kulturkontor, kunne gje betre tenester enn det vi kunne yta kvar for oss. Slik har det dessverre ikkje blitt.

Kultureininga har i staden blitt tappa for fagfolk og ansvarsområde. Det hadde vi ikkje rekna med. Vi er fleire som er svært skuffa over det som skjedde med bibliotektenesta. Ved samlokalisering med innbyggjartorget, vart fagområdet og dei tilsette flytta frå kultursjefen sitt ansvarsområde. Det er heilt uforståeleg for oss. Kraftig reduksjon på tilsette med relevant kompetanse har utan tvil ført til dårlegare tenester enn det vi hadde før kommunesamanslåinga.

Sentraliseringa til Sartor storsenter har resultert i høg og variert aktivitet på biblioteket der, men elles i kommunen er tilbodet til innbyggjarane langt dårlegare enn det ein gong var. Strategisk plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023-2027 har høge ambisjonar for aktivitet og kulturopplevingar i heile kommunen. Planen er detaljert og god. Men utan rett fagkompetanse og nok tilsette på kulturkontoret, blir måloppnåinga vanskeleg.

Sjølv om frivillige lag bidrar med stor og flott aktivitet i heile kommunen, kan ikkje frivillig sektor ta ansvar for dei offentlege og lovfesta kulturtenestene. Samarbeidet og kontakten med oppvekst, helse, frivillige, kyrkje og museum er viktig. Arbeidet treng i stor grad koordinering. Kulturkontoret har ei sentral rolle i samfunnsutviklinga. Strategisk plan for kultur, idrett og frivilligheit er tydeleg på at Øygarden skal vera ein god stad å bu og at innbyggjarane skal ha god livskvalitet. Kulturaktivitet og opplevingar er viktig for alle generasjonar.

For å kunne yta best mogleg tenester, må kontoret ha nok tilsette for å nå måla i planen. Ser spent fram til konklusjonane av arbeidet som konstituert kultursjef skal leia i ei intern omorganisering.

Laila Klemetsaune, tidlegare kulturleiar i Sund kommune