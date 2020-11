Kvifor er det ingen som snakkar om eigedomsskatt for vanlege bustadar?

– Eg veit at politikarane kvir seg for å foreslå eigedomsskatt, skriv Reinert Emmerhoff, som meiner det kan være løysinga på kutt i tilbod for sårbare grupper.

Eigedomsskatt kan vere løysinga på økonomien i Øygarden kommune, skriv Reinert Emmerhoff. Foto: Inger Elise J. Økland

Reinert Emmerhoff