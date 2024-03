Den 16. februar 1961 var jeg 15 år, og som mange andre på den tiden dro jeg da til sjøs.

Etter 15 måneder på de syv hav, startet jeg utdanning til maskinist, først maskinistaspirat kurs 1 i Kristiansund før jeg begynte på 2. maskinist skolen i Ålesund i august 1963. Jeg hadde ikke vært lenge i Ålesund før jeg møtte den store kjærligheten og vi forlovet oss allerede den 26. oktober 1963. Da var vi 18 og 19 år gamle.

Selv om forlovelsen ble inngått raskt, så tok det flere år før bryllupet sto. For min del ble det mange år som sjømann på de syv hav. Jeg var en flittig brevskriver og holdt god kontakt med slekt og venner helt fra jeg var førstereisgutt til min siste tur. I det siste har jeg tatt frem eskene med de gamle brevene, og mange hendelser som for lengst hadde forsvunnet ut av minnet gjenoppfriskes når jeg leser historiene.

For yngre generasjoner som har vokst opp med mobiltelefoner og internett kan det kanskje være vanskelig å fullt ut forstå hvordan det var på den tiden da man ofte måtte vente i flere uker, ja av og til flere måneder på å motta nytt fra sine kjære. Helt fra de første brevene mellom min forlovede og meg i 1964 til de siste brevene før jeg avsluttet sjømannslivet forteller jeg om livet om bord og mye hardt arbeid i slingring og stampesjø.

I juni 1968 ble Maskinsjefeksamen bestått. Det første jeg sa da jeg stolt hadde mottatt vitnemålet under tilstelningen for vitnemålsutdeling på Fjellstua i Ålesund var: «Nå skal jeg gifte meg!» Da jeg ble spurt når bryllupet skulle stå ble jeg svar skyldig. De neste ukene ble hektiske for min forlovede og meg, og så etter nesten fem års forlovelsestid ble det endelig bryllup i Ålesund kirke den 20. juli 1968. Noen få uker etter bryllupet dro jeg igjen ut på de syv hav. Kontakten ble opprettholdt med brev og en sjelden gang korte telefonsamtaler over Rogaland radio hvor «all verden» kunne overhøre hva som ble sagt.

Når jeg nå sitter her med denne skattekisten med flere hundre brev fra mor, kjæreste/kone, slekt, venner og bekjente, så er det både litt sårt, men også godt å minnes tider med så mye kjærlighet, lengsel og savn. Gjennom alle årene med brevskriving signerte jeg mine brev til min kjære med ordene: «Evig din, Kjell». Og slik ble det. Min høyt elskede kone døde fra oss for et år siden. Alle disse brevene mellom min kone og meg inneholder mye kjærlighet og lengsel. Varme, gode ord mellom to som allerede første gang vi møttes på Neptun kafe i Ålesund en sen septemberkveld i 1963 visste at det skulle bli oss to.

Jeg sitter her og minnes og tenker på hvor mye verden har forandret seg. Tidligere delte vi våre tanker med velvalgte ord i brev og ventet lengselsfullt på svar. Nå har alle mobiltelefon og er «pålogget» hele tiden. Jeg er helt sikkert ikke alene om å mene at vi har mistet noe med denne utviklingen, underlig nok kan det være nærhet og tålmodighet?

Hva skal jeg så gjøre med alle disse brevene fra et langt liv? Etter grundige overveielser lar jeg skattekisten stå der den er i safen med nøkkelen i. Så kan etterslekten en gang i fremtiden lese om verden "i gamle dager" og om kjærligheten mellom Sølvi og Kjell den gang for lenge siden og alltid. Forhåpentligvis vil det ta mange år før skattekisten blir åpnet av andre enn meg.

Kjell Dønheim