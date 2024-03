Å ta opp forbrukslån er ikkje spesielt smart om du i staden kan betale med eigne pengar. Likevel er det dette ordførar Tom Georg Indrevik frå Høgre går inn for når han i Vestnytt 23. februar meiner ny Sotra vidaregåande skule bør byggjast som eit såkalla OPS-prosjekt. Framlegget hans er eit godt høve til å minna om kva OPS er – og kvifor det er ein dårleg idé å ta det i bruk når ny skule skal byggjast.

OPS står for Offentleg-Privat-Samarbeid, og vert mellom anna brukt når det offentlege skal realisere store vegprosjekt. Namnet er eigentleg litt misvisande, for det offentlege samarbeider med private aktørar også om byggeprosjekta ikkje er organisert som OPS. Den store skilnaden er at det offentlege ved eit offentleg-privat samarbeid gjer avtale med eit privat selskap om at selskapet både skal finansiere, prosjektera, byggje og drifte eit byggeprosjekt i ein nærare avtalt periode, til ein nærare avtalt leigepris. Det private selskapet får altså ei langt meir omfattande rolle enn ved ordinære byggeprosjekt. Og betalinga til det private selskapet vert altså finansiert som eit slags lån.

Alternativet – og det mest vanlege – er fullfinansiering gjennom offentlege budsjett. Nokon hevdar likevel at OPS er lønsamt for det offentlege. Det er direkte feil, noko også forsking har vist. Men eigentleg seier det seg sjølv: Å betale for eit byggeprosjekt med eit lån det må betalast renter på, er sjølvsagt dyrare enn å betale med eigne pengar. OPS vert dessutan også dyrare for bilistane: Då Erna Solberg si regjering la fram Sotrasambandet for Stortinget, kom det fram at OPS ville gje ein høgare bompengedel enn eit ordinært vegprosjekt.

Men dette stoppa ikkje Høgre. Litt snodig er det også at ordføraren så optimistisk argumenterer med at OPS kan gjere at ny Sotra vidaregåande kjem raskare på plass: Det mest kjente OPS-prosjektet her i Øygarden er Sotrasambandet. Det skulle eigentleg vore ferdigstilt i 2021. Dei borgarlege partia på Stortinget meinte til og med at det med OPS ville kunne verte endå tidlegare ferdig. Fasiten kjenner me: Sotrasambandet vert bygd som OPS, og står – forhåpentlegvis – klart i 2027 – seks år forseinka. Rett nok ikkje utan utfordringar undervegs i byggeprosessen; det har me diverre allereie sett.

Det som avgjer kor raskt me får ny Sotra vidaregåande på plass er politisk vilje. Den viljen finn me i fleirtalet i Vestland fylkesting, som eg er ein del av. Ny Sotra vidaregåande kjem, og den kjem snart. Mitt råd til ordførar Indrevik er difor at han no konsentrerer kreftene sine om jobben kommunen skal gjere: Å få skuletomten ferdig regulert. Nye krumspring frå Høgre som bidreg til å forsinke endå eit stort offentleg byggjeprosjekt er det siste Øygarden no treng.

Marita Harkestad Oen, fylkestingsrepresentant for Arbeidarpartiet