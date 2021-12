Kunsten å leggja ned ein skule

LESARINNLEGG: Du har all grunn til å lesa høyringsutkastet grundig. Kanskje er det ditt lokalsamfunn som står for nedlegging, skriv Silje Ulveseth.

I høyringsutkastet til samfunnsdelen for Øygarden kommune 2022-2034 vert det lagt fram ein senterstruktur for kommunen. Her blir Møvika definert som lokalsenter.