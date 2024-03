Marianne Bjorøy, gruppeleiar i Øygarden arbeiderparti, kritiserer KrF i eit krast lesarinnlegg 29.2.24.

Anklagane fortener eit svar. Den første saka handlar om kor mange flyktningar Øygarden kommune skal ta imot i 2024. KrF stemte saman med H, Frp, SL/TVØ, V, PP, INP for å ta imot berre 100 flyktningar våren 2024 grunna manglande bustader. På kommunestyremøtet i juni skal denne saka behandlast på nytt. Vi vil då sjølvsagt stemme for 100 nye flyktningar om bustadsituasjonen er under kontroll.

Arbeiderpartiet treng ikkje uroa seg for KrF sitt engasjement for flyktningar. KrF er oppteken av at dei som kjem skal få gode bustader, og sikre at vi som kommune tek imot dei på skikkeleg måte. Dette handlar ikkje om at KrF vil redusere antal flyktningar, men at vi vil vise ansvar for dei som kjem. Den andre saka Bjorøy kritiserer KrF, for handlar om endringar i alkoholpolitisk plan. I utval for levekår var det ei samstemt innstilling frå alle parti om å sende denne planen ut på høyring. I utvalet kom det ingen signal frå Ap om at dei var kritisk til forslaga om endringar. I kommunestyremøtet 22. februar er det korrekt at KrF valde å peike på dei negative konsekvensar alkohol har i samfunnet, meir enn å problematisere dei foreslåtte endringane i planen.

KrF ser i ettertid at vi skulle vore meir tydeleg på utfordringane med dei foreslåtte endringane. I Vestnytt dei siste dagane har KrF uttalt følgande: Ingvill Kvalsnes Blom i KrF, varslar at dei vil stemme mot endringane. Også KrF oppfatta det slik at skjenkinga skulle vere til spesielle gjestar, ikkje til alle i publikum. Ingvill K. Blom slår fast at partiet uansett tolkning ikkje støttar forslaget. Når det vert utvida mogleg bruk, vil konsumet auke. Barn og unge skal skjermast for alkohol i det offentlege rom, seier ho. Når saka kjem til votering vil KrF stemme imot endringar av alkoholpolitisk plan, seier Blom.

Dette viser at KrF ikkje har endra syn på dette, men burde vore meir tydeleg på standpunkta i alkoholpolitikken enn det vart formidla i kommunestyret sist veke. Som Bjorøy skriv i lesarinnlegget: «Alkohol er og skal vere en lovlig salgs- og forbruksvare, men skadevirkningen som følger med alkohol må vi som politikere være oppmerksomme på, og sørge for at vi tar på alvor.» Dette er sjølvsagt noko KrF støttar.

Forslag til endringar i alkoholpolitisk plan er no ute på høyring, og KrF er imot liberalisering av alkoholpolitikken.

Ingvill Kvalsnes Blom, gruppeleiar Øygarden KrF